"За 50 тыс. отпустили из бусика": нардепка назвала количество нарушений ТЦК ежедневно

По словам нардепки, жалоб на действия ТЦК – от 10 в день. Речь идет о бусификации, избиении, подделке документов.

Каждый день по поводу действий ТЦК фиксируется от 10 жалоб от граждан, однако в некоторых вопросах правоохранители не всегда хотят помогать.

Об этом заявила народный депутат Анна Скороход в эфире Новости.Live.

"Есть нормальные работники ТЦК. Но к сожалению, мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Относительно откупа (от мобилизации – Ред.) у меня есть конкретный пример, который мне рассказывали с большим энтузиазмом, как человека запихали в бусик, но у него были деньги, которые он куда-то вез – 50 000 грн, и за 50 000 грн он был из бусика отпущен. Поэтому такие вещи есть и их много. Такие вещи трудно проконтролировать", – говорит депутат.

Скороход пожаловалась, что в предотвращении нарушений работниками ТЦК трудно сотрудничать с правоохранителями.

"Очень тяжело работать с правоохранительными органами, которые не хотят много делать. Жалоб на действия ТЦК – от 10 ежедневно. Относительно бусификации, избиения, подделки документов. Когда мужчина с 2000-х годов исключен из военного учета, но ему дают новый военный билет, он через 5 минут проходит ВВК и ему выдают новый военный билет, где он уже пригоден к военной службе", – утверждает нардепка.

Ранее сообщалось, что волонтера забрали представители ТЦК, когда он вывозил бабушку из Купянска.

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