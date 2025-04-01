За $5000 "легальное" пересечение границы: в Закарпатье пограничника поймали на взятке

Задержание подозреваемого

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Правоохранители задержали пограничника , за $5000 обещавшего военнообязанному «беспроблемный» переход границы.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

«За $5000 он обещал помочь с пересечением границы военнообязанному мужчине и уже получил большую часть суммы авансом. За это пограничник должен предоставить "клиенту" безопасные маршруты по участку, за который отвечает его отряд», — говорится в сообщении.

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Задержание произошло после передачи второй части взятки. Пограничнику грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог.

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