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- Украина
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За $5000 "легальное" пересечение границы: в Закарпатье пограничника поймали на взятке
Теперь взяточника ждет уголовная ответственность.
Правоохранители задержали пограничника , за $5000 обещавшего военнообязанному «беспроблемный» переход границы.
Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
«За $5000 он обещал помочь с пересечением границы военнообязанному мужчине и уже получил большую часть суммы авансом. За это пограничник должен предоставить "клиенту" безопасные маршруты по участку, за который отвечает его отряд», — говорится в сообщении.
Задержание произошло после передачи второй части взятки. Пограничнику грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог.
Напомним, в Тисе обнаружили тело очередного утопленника.