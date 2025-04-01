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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
677
Время на прочтение
1 мин

За $5000 "легальное" пересечение границы: в Закарпатье пограничника поймали на взятке

Теперь взяточника ждет уголовная ответственность.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Задержание подозреваемого пограничника

Задержание подозреваемого

Правоохранители задержали пограничника , за $5000 обещавшего военнообязанному «беспроблемный» переход границы.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

«За $5000 он обещал помочь с пересечением границы военнообязанному мужчине и уже получил большую часть суммы авансом. За это пограничник должен предоставить "клиенту" безопасные маршруты по участку, за который отвечает его отряд», — говорится в сообщении.

Задержание произошло после передачи второй части взятки. Пограничнику грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог.

Напомним, в Тисе обнаружили тело очередного утопленника.

Дата публикации
Количество просмотров
677
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