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За 9 дней войны Россия потеряла в Украине более 9160 солдат: что еще ликвидировали украинские военные

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За 9 дней войны Россия потеряла в Украине более 9160 солдат: что еще ликвидировали украинские военные

Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Украинские военные уничтожили 251 танк и 18 ПВО противника.

За 9 дней войны, с 24 февраля по 4 марта, украинские военные ликвидировали ориентировочно 9166 российских оккупантов.

Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личного состава – около 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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