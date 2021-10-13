За больным младенцем ухаживали дети в возрасте 5 и 7 лет: на Закарпатье у матери забрали ребенка

За больным младенцем ухаживали дети в возрасте 5 и 7 лет: на Закарпатье у матери забрали ребенка

В социальные службы обратились неравнодушные соседи семьи.

В г. Мукачево Закарпатской области у матери забрали шестимесячного младенца. За ребенком ухаживали старшие дети в возрасте 5 и 7 лет.

Об этом сообщили в Мукачевском городском совете.

В социальные службы обратились неравнодушные соседи семьи. В городском совете установили, что шестимесячный младенец был больным, у ребенка была высокая температура. Однако за младенцем ухаживала не его мать, а дети в возрасте 5 и 7 лет. Также мать официально не зарегистрировала младенца. По данным горсовета, женщина злоупотребляла алкоголем и не выполняла родительских обязанностей. А потому у нее забрали больного малыша.

"По обращению неравнодушных соседей ребенок был доставлен в областную детскую больницу, где он проходит лечение. По окончании лечения ребенок будет устроен в областной дом ребенка", — сообщили в городском совете.

Напомним, на территории столичной ВДНХ поселилась семья с младенцем. Жили в бывшем торговом павильоне — без света, газа и воды. Пока там их не заметила прохожая, которая прогуливалась с собакой и вдруг услышала чьи-то голоса. Она и вызвала полицию, а те, в свою очередь, еще и службу по делам детей.

Новости Украины: на территории столичной ВДНХ поселилась семья с младенцем

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