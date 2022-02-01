"ЗА БУДУЩЕЕ" инициирует законопроект о нулевой ставке НДС на продукты питания

Ожидается, что после его принятия продукция украинского товаропроизводителя усилит свои конкурентные позиции на внутреннем рынке.

В Украине могут ввести нулевую ставку НДС на продукты питания.

Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается и вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает сайт партии "ЗА МАЙБУТНЄ".

Ожидается, что после его принятия продукция украинского товаропроизводителя усилит конкурентные позиции на внутреннем рынке. Для потребителя нововведение сулит более приемлемые цены на продукты на полках магазинов.

Как отметили во время брифинга в парламенте инициаторы законопроекта — представители депутатской группы "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ", нулевая ставка налога на добавленную стоимость на продукты питания вводится в странах ЕС с 1 июля. А в соседней Польше на отдельные, самые необходимые продукты она введена уже от сегодня. Таким образом, ныне украинские потребители, в отличие от соседей, уже сегодня имеют продукты на полках на 20% дороже.

"Наша потребительская корзина абсолютно маленькая, и возможности покупать сегодня у наших граждан нет. Большинство продуктов питания на полках наших магазинов не являются конкурентным с европейскими. Мы задаемся вопросом: а почему это так происходит? Да все очень просто! Потому что правительства наших соседей прилагают всех усилий, чтобы поддержать своего национального товаропроизводителя. Соответственно, помогая своему товаропроизводителю, на полках магазинов мы получаем более дешевые продукты: молоко, мясо, яйца и тому подобное", — отметил во время брифинга один из инициаторов законопроекта, член депутатской группы "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Иван Чайковский.

По его словам, это говорит о том, что на полках наших магазинов у нас продукты на 20% дороже, чем сегодня у наших соседей.

"Наша депутатская группа приложит все усилия, чтобы в ближайшее время в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который позволит украинскому производителю стать конкурентоспособным. Мы будем предлагать свести налог на добавленную стоимость на продукты питания до нуля", — добавил Чайковский.

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