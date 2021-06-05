За будущих врачей Украины экзамены сдавали подставные лица: скандал в Ужгородском университете получил продолжение

Во время проверки документов специалисты Центра тестирования МЗ обнаружили подделку документов и лжестудента.

На днях Ужгородский национальный университет попал в скандал. Во время сдачи государственного экзамена по профкомпетентности "Крок" будущими стоматологами этого вуза специалисты Центра тестирования при Министерстве здравоохранения Украины обнаружили лжестудента. Те по поддельным документам намеревались сдать тестирование вместо настоящих студентов университета. За свою "работу" они брали по 500 долларов.

Как наказали студентов-махинаторов, замешаны ли в этом преподаватели университета и действуют ли подобные схемы в других медицинских вузах, ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра тестирования МОЗ Украины Константин Рыбачук.

Коррупционный скандал в Ужгородском университете

Как сообщают в Центре тестирования при МОЗ Украины, экзамены "Крок" проводят одновременно во всех высших учебных учреждениях Украины, которые готовят специалистов медицинской отрасли. Это тестирование проверяет уровень профессиональной компетентности студентов, обучающихся по специальностям направлений подготовки "Медицина" и "Фармация" и врачей-интернов. За период обучения студентам-медикам приходится сдавать не менее трех экзаменов "Крок 1-2-3". В общем, как показывает практика, после "Крок" отсеивается 10% студентов.

В Ужгородском национальном университете скандал произошел, когда экзамен "Крок-2" (который является составляющей государственной аттестации студентов и сдается на выпускном курсе) сдавали будущие стоматологи. Во время проверки документов специалисты Центра тестирования МЗ обнаружили подделку документов и лжестудентов.

"Мы поехали в университет с проверкой, чтобы посмотреть, как организуется процесс сдачи экзамена в этом вузе. Когда мы начали проверять паспорта студентов, пришедших на сборку, мы обнаружили, что во многих документах были вклеены фото без печатей, в некоторых этаж одного фото было наклеено другое тому подобное. Представители Центра собрали студентов в трех аудиториях, пообщались с ними и обнаружили, что среди них очень много подставных", — рассказывает ТСН.ua заместитель директора Центра тестирования при МОЗ по международному сотрудничеству, инноваций и развития Константин Рыбачук.

По его словам, специалисты Центра сразу же вызвали полицейских, а по их прибытию показали им поддельные паспорта студентов.

"Когда они обнаружили масштабы трагедии, мне показалось, они хотели все замять, начали звонить своим руководителям. Я лично позвонил в Миграционную службу в Ужгороде, ее сотрудники оперативно прибыли и помогли нам придать огласку этой ситуации. Дальше уже приехали представители Нацполиции местной и областной и составили протоколы", — говорит заместитель директора Центра тестирования при МОЗ.

Администрация Ужгородского университета после такого скандала надо было как-то отреагировать и она отреагировала — отстранила от работы должностных лиц стоматологического факультета, а поступок будущих студентов-стоматологов назвала "возмутительным и недопустимым".

"Нарушены все основы академической добродетели, профессиональной этики и человеческой морали. Такие "специалисты" не могут ассоциироваться с хорошим именем Ужгородского национального университета: в случае подтверждения следствием признаков преступления в их действиях, университет жестко отреагирует и привлечет таких соискателей высшего образования к ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 42 Закона "Об образовании", — говорится в публикации на сайте вуза.

В администрации университета заявили о проведении служебного расследования случая на экзамене и об отстранении ответственных за экзамен от исполнения должностных обязанностей.

"Если их вина будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена обвинительным приговором суда, они будут уволены со всех постов, которые занимают в подчиненном мне учреждении высшего образования", — заявил ректор Ужгородского национального университета Владимир Смоланка.

В ГУ Нацполиции в Закарпатской области по факту обнаружения поддельных документов при сдаче студентами государственного экзамена открыли уголовное производство по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

Проблема национального масштаба

В Центре тестирования при Минздраве отмечают, подобные случаи со сдачами экзаменов подставными студентами фиксируют едва ли не во всех медицинских учебных учреждениях Украины. Мухлюют не только с украинскими студентами, но и иностранными.

"Это проблема национального масштаба. У нас есть медицинские учреждения, которые подчинены Минздраву, у нас есть медицинские учреждения, которые подчиняются МОН (в том числе и Ужгородский университет) и есть частные учреждения высшего медицинского образования. У нас есть фабрики медицинских дипломов. Например, Днепровский институт традиционной и нетрадиционной медицины. Это вообще ООО. У нас есть Международная гуманитарная академия в Одессе — они выдали около 400 дипломов без экзамена "Крок" (государственная независимая аттестация). Если студенты не сдают "Крок", их дипломы нелегитимные", — говорит Константин Рыбачук.

Заместитель Центра тестирования при МОЗ рассказывает, что в Украине за такое мошенничество наказание как такового нет, а масштабы трагедии в подготовке медицинских специалистов в Украине очень велики. Он уверен, что надо решать эту проблему на законодательном уровне и ответственность за фальсификации должна быть не только на учебном учреждении, но и на каждом студенте, который сдает экзамены за деньги и на том, за кого эти экзамены сдают.

"Все должны понимать, что высшая ценность — жизнь и здоровье человека. Мы проводили аналитику — от одного некачественного врача, которого мы выпускаем из медицинского вуза, в надежде, если он успешно лечит каждого второго, за 30 лет практики неправильно поставленного диагноза могут пострадать 178 тысяч человек. Чувствуете масштабы беды? ", — резюмировал Константин Рыбачук.

Напомним, что в Ужгородском национальном университете разоблачили схему массовой фальсификации — не менее 20 студентов заплатили деньги другим людям, чтобы те вместо них сдали экзамен для медиков.

Новости Украины: в университете Ужгорода разоблачили схему массовой фальсификации

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