За бутылку водки устроили настоящую секс-оргию: в Сети показали развлечения отдыхающих в Кирилловке (фото 18+)

За бутылку водки устроили настоящую секс-оргию: в Сети показали развлечения отдыхающих в Кирилловке (фото 18+)

Посетители развлекательного заведения имитировали секс и раздевались до гола.

В курортной Кирилловке в Запорожской области в развлекательном заведении посетители устроили настоящую секс-оргию. Победителей ожидал приз — бутылка водки.

Видео конкурса попало в Сеть.

На кадрах видно, как участники конкурса — пары из парни и девушек, раздевались под музыку в ночном клубе "Галактика" и имитировали секс. Пара-победительница конкурса получила приз — бутылку водки.

Увиденное на видео шокировало пользователей Сети.

Тамада хороший и конкурсы веселые.

Ужас ... за бутылку водки.

Я в шоке.

Трэш.

Напомним, что в Одессе пара занялась сексом на общем балконе 25 этажа одного из жилых комплексов. Любовные утехи молодых людей попали на видео.

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