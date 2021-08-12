За бутылку водки устроили настоящую секс-оргию: в Сети показали развлечения отдыхающих в Кирилловке (фото 18+)

Посетители развлекательного заведения имитировали секс и раздевались до гола.
В курортной Кирилловке в Запорожской области в развлекательном заведении посетители устроили настоящую секс-оргию. Победителей ожидал приз — бутылка водки.
Видео конкурса попало в Сеть.
На кадрах видно, как участники конкурса — пары из парни и девушек, раздевались под музыку в ночном клубе "Галактика" и имитировали секс. Пара-победительница конкурса получила приз — бутылку водки.
Увиденное на видео шокировало пользователей Сети.
- Тамада хороший и конкурсы веселые.
- Ужас ... за бутылку водки.
- Я в шоке.
- Трэш.
Напомним, что в Одессе пара занялась сексом на общем балконе 25 этажа одного из жилых комплексов. Любовные утехи молодых людей попали на видео.