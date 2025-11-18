- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 445
- Время на прочтение
- 1 мин
За бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог: что известно
За Геннадия Труханова доплатили 12 миллионов залогов.
При бывшем городском голове Одессы Геннадии Труханове полностью внесен залог, который был определен судом как мера пресечения по делу об участии в преступной организации и незаконном завладении землей территориальной общины.
Эту информацию во вторник, 18 ноября, подтвердил адвокат Труханова Александр Лысак в комментарии «Общественному».
Общий размер залога, назначенного должностному лицу, составлял 42 миллиона гривен. Ранее Труханов уже внес 30 миллионов гривен, а после вынесения суда об увеличении суммы необходимо было доплатить еще 12 миллионов гривен. По словам защитника, необходимую сумму начали оплачивать сразу после решения суда, а остаток средств внесли накануне, 17 ноября.
«К этому приобщилось более 25 человек», — прокомментировал адвокат Александр Лысак.
Что известно о деле Труханова?
Напомним, после масштабной непогоды 30 сентября, когда в Одессе погибли девять человек, эксмера Геннадия Труханова и еще восьмерых чиновников горсовета подозревают в служебной халатности. По данным полиции, неисправная система водоотвода привела к трагедии. Фигурантам дела грозит до восьми лет заключения.
Также эксмеру Одессы Геннадию Труханову готовились объявить новое подозрение, касающееся преступления в сфере хозяйственной деятельности.
31 октября Печерский суд Киева отправил Геннадия Труханова под круглосуточный домашний арест.
Впоследствии он обжаловал решение Печерского районного суда Киева, ранее избравшего ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.