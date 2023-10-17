Сколько украинцев живет за чертой бедности: демограф заявил, что Украина вернулась на 20 лет назад

За чертой бедности в этом году оказались 67% украинцев. Страна почти вернулась на уровень бедности 2001 года, потеряв 20 лет из-за развязанной Россией войны.

Об этом в эфире "Украинского радио" рассказала заведующая отделом Института демографии и социсследований им. Птицы Людмила Черенько.

По ее словам, речь идет о около 20 млн человек, проживающих на подконтрольной территории Украины.

"После 2014 года, когда начались серьезные экономические проблемы, связанные, прежде всего, с войной, для определения уровня бедности мы начали использовать не официально утвержденный прожиточный минимум, а прожиточный минимум в фактических ценах рынка, который примерно вдвое его превышает. И именно по этому критерию с 2014 года мы наблюдаем динамику бедности", – отметила Черенько.

В то же время, даже пандемия COVID-19, по мнению Черенько, не навредила Украине так, как полномасштабная война..

"В 2001-м по критерию того, кто потребляет ниже прожиточного минимума в фактических ценах, было 69% населения, а в 2021 году – 39%, то есть был определенный прогресс. И хотя были серьезные колебания, но мы подошли к большой войне с очень хорошими показателями и уровня жизни, и бедности. COVID-19 и связанные с ним карантинные ограничения нас не выбили, и перед началом войны мы находились в хорошей динамике. Возможно, именно поэтому война нас не критически выбила", — добавила она.

Однако в течение 2022-2023 годов государственная статистика практически не собирает соответствующие данные, ведь согласно законам, связанным с военным положением, демографы и социологи не могут проводить определенные обследования и исследования.

"Поэтому все данные 2022-2023 годов – это то, что мы моделируем. По смоделированным данным, в 2022 году бедность составляла 60%, а в 2023 – 67%", – добавила Черенько.

По ее словам, Украина почти вернулась на уровень 2001 года и потеряла 20 лет из-за войны.

По данным Всемирного банка, более 7 млн человек в Украине оказались за чертой бедности. Но за основу они принимают довоенное население.

Впрочем, по оценкам Института демографии, на подконтрольной территории Украины проживает 30-31 млн человек.

"Поэтому мы можем предположить, что 20 млн украинцев находятся за чертой бедности ", – отмечает Черенько.

Кто самый бедный в Украине

По словам специалиста, самыми бедными традиционно являются молодые семьи с детьми. С рождением ребенка риск бедности моментально растет.

"Традиционно это детская бедность, связанная с низкими стандартами оплаты труда. И потому, когда молодые люди рожают ребенка, их риски бедности растут моментально. А при условии рождения второго ребенка риски бедности молодой семьи возрастают в 1,5-2 раза", – добавила специалист.

Она связала это с моделью низкоценной рабочей силы, которая была избрана еще в начале 90-х годов и с которой страна существует.

"Хотя в 2017 году начались серьезные шаги по повышению минимальной заработной платы, чтобы хоть немного нарушить эту практику. Потому что мы дошли до ситуации, когда работать было просто экономически невыгодно. Кроме того, сельская бедность также традиционно выше. Лучше живет столица, потом — большие города, дальше — малые города и в конце — села", — отметила Черенько.

Также отметим, что ухудшение экономики в Украине испытывает 73%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Между тем, у Зеленского заявляют, что ВВП Украины в 2024 году вырастет на несколько процентов, но кардинальных улучшений в экономике страны ожидать не следует.

Ранее говорилось, что полномасштабная война РФ против Украины серьезно повлияла на мировую экономику и ускорила инфляцию в Европе.