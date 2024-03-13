Есть много красноречивых доказательств того, как россияне "освободили" город от обычных благ цивилизации.

К примеру, в Донецке не работает почта. Такая ситуация очень удивила пропагандистку Татьяну Монтян, которая не может отправить посылку в РФ.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Безумная Монтян разъярена, что в Донецке не работает почта

Монтян недовольна Россией

Российская пропагандистка не понимает, как такое произошло в "освобожденном от фашистов" Донецке, где десять лет нет никаких бандеровцев. Невероятно! А как же ваша "великая держава", которая должна была обеспечить благосостояние и процветание?

Действительно, отмечает журналист, в такой "нищей фашистской Украине", которая 10 лет замерзает и разваливается, почему-то в каждом райцентре работает "Новая почта". Зато в одном из самых богатых в прошлом мегаполисов Украины, которому Россия очень "помогла", теперь даже на главпочтамте марок и конвертов нет.

"Не понимаю только, чем она недовольна? Это же она боролась за то, чтобы Донецк освободили от Новой почты и вместо нормальной жизни было это говно. Радуйся, это же твоих рук дело! Ты десять лет этого требовала", – резюмировал Денис Казанский.

Ранее путинист Охлобыстин заявил, что Россия превратила Донбасс в помойку.

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