За что штрафуют водителей на 3400 грн и всегда ли правомерно наказание

Водители могут обжаловать наложение штрафа за просроченное удостоверение во время военного положения и в течение года после его окончания.

Некоторые водители сообщают, что были оштрафованы сотрудниками полиции за использование просроченных водительских прав. Эксперты утверждают, что такое наказание незаконно и может быть обжаловано в суде.

Об этом пишет "Автотема".

"В последнее время появилась информация о том, что некоторые сотрудники полиции якобы применяют новую мошенническую схему, налагая штрафы на водителей за использование просроченных временных водительских удостоверений", – говорится в сообщении.

Авторы статьи отмечают, что во время действия военного положения такие действия полиции неправомерны и противоречат постановлению Кабинета министров Украины №184 от 3 марта 2022 года.

Согласно этому нормативному документу лица, имеющие просроченное водительское удостоверение, выданное впервые, допускаются к управлению транспортными средствами во время действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены.

"Некоторые полицейские, используя правовую неосведомленность водителей, налагают на них штраф в размере 3400 грн. Однако в случае обжалования этого штрафа в судебном порядке его отменяют", — отмечают эксперты.

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