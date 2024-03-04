"За что?!": в Ивано-Франковске подростки жестоко избивали прохожих и снимали все на видео

В Ивано-Франковске группа молодых людей прямо посреди улицы нападала и жестоко колотила случайных прохожих. Не чурались изверги избивать даже пенсионеров, а свои преступления снимали на видео и выкладывали в сеть. В полиции уже задержали одного из юношей и узнали, что на самом деле происходило.

Потрясающие подробности жестоких избиений, а также подробнее о том, кто мог командовать молодыми людьми, при чем здесь скинхеды и что грозит молодым людям в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.ua.

Ужас в Ивано-Франковске

В это сложно поверить, но такое может случиться среди бела дня. 3 марта сеть облетела серия возмущающих и даже вызывающих гнев видео. В Ивано-Франковске группа молодых людей охотилась на случайных прохожих и беспощадно избивала незнакомцев ни за что. Не проходили мимо даже беззащитных пенсионеров. Все это они снимали на камеру, чтобы потом хвастаться в сети.

Как писали местные телеграмм-каналы, нападения происходили в разное время и в разных районах областного центра, впрочем, тактика у нападающих была одна, при чем слишком звериная. Они подходили со спины к прохожим, которые даже не могли подозревать, что им что-то может угрожать в родном дворе, а затем наносили удары ногами, а когда жертвы падали, опыляли им глаза перечным баллончиком.

Во время мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видео, на котором неизвестные совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилым людям. На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики. За помощью к правоохранителям никто не обращался, никаких обращений к полицейским также не поступало

Полиция обнаружила хулиганов

В полиции сработали оперативно, хотя уверяют, что о правонарушениях сами узнали из сети – никто из горожан за помощью к ним не обращался. Правоохранители в тот же день смогли задержать одного из подозреваемых. Им оказался 16-летний хулиган. Его допросили и спросили его мать, как она допустила такое поведение сына.

4 марта стало известно о задержании и второго новолуния. Он студент-первокурсник, которому только исполнилось 18. Пока точно известно о двух фактах избиения ими невиновных.

"Правонарушители наносили удары случайным прохожим, в том числе и пожилым людям, и применяли баллончик слезоточивого действия. Свои действия фиксировали на мобильные телефоны. Полицейские начали уголовное производство, установили лиц, причастных к правонарушениям. Двум молодым людям следователи уже объявили подозрение. Ивано-Франковского РУП проверяют их причастность к противоправной деятельности.

В настоящее время досудебным расследованием установлено, что 16-летний подросток намеренно нанес удар в спину 80-летней жительнице Ивано-Франковска. Пенсионерка упала на землю, однако правонарушитель продолжил избивать прохожую, а затем распилил в лицо средство слезоточивого действия.

Полицейские установили еще один факт противоправной деятельности молодых людей. Совместно с 18-летним приятелем, студентом первого курса одного из университетов, они нанесли телесные повреждения 35-летнему жителю Ивано-Франковска, с применением металлического предмета и баллончика слезоточивого действия», – говорится в сообщении.

Подозреваемых будут судить за хулиганство. Сядут ли они в тюрьму, будет решать суд. Отреагировали на позорный инцидент и в Ивано-Франковской ОВА. 3 марта ее глава Светлана Онищук созвала срочное совещание с руководством правоохранителей во избежание подобных ситуаций в будущем. И это очень важно, особенно сейчас. За эту ситуацию моментально схватилась российская пропаганда, запустившая в соцсетях слухи о том, что юноши избивают именно русскоязычных пенсионеров.

Внимание! Российский фейк!

Факт того, что хулиганы охотились именно на русскоязычных или переселенцев, подтверждения нет – это лишь очередная злая выдумка россиян, с помощью которой они пытаются посеять рознь среди украинцев. Кроме того, на одном из видео слышно, что жительница города, на которую напали молодые люди, говорит на украинском.

Восхищались скинхедами и убили мужчину

Однако избиение во Франковске, к сожалению, ситуация не уникальна. 29 февраля в Краснограде Харьковской области стало известно, что трое юношей напали, отгамселили и оставили умирать 62-летнего пенсионера. Школьники сбили жертву с ног и набросились все втроем, избивали жестоко. А все происходящее снимали на видео. Потом убедились в том, что жертва умерла и скрылась. Потрясающие подробности рассказал начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"В Краснограде посреди дня трое парней в парке напали на 62-летнего мужчину. Он возвращался домой с местного рынка — там зарабатывал ремонтом велосипедов. На полпути школьники сбили жертву с ног и набросились все втроем, избивали жестоко. А все, что происходило, снимали на видео, затем убедились в том, что жертва умерла и скрылась.

Самый старший из них – 15-летний Ярослав, он же лидер группы. После задержания сказал, что считает себя участником движения скинхедов и имеет единомышленников в Киеве. Именно поэтому убийство снимали от начала до конца – для подтверждения того, что оно действительно было. Вдохновение и инструкции Ярослав получал через телеграмм-канал об убийствах и маньяках. А готовое видео отправил своему виртуальному "товарищу", который так же увлекается убийствами.

Эти записи следователи обнаружили в телефонах у школьников. Двум младшим, Марку и Дмитрию – по четырнадцать лет. Теперь они говорят, что якобы не хотели убивать, а только избить. Впрочем, на обнаруженном видео ребята совсем не удивляются и не пугаются, когда понимают, что мужчина уже не дышит, а наоборот шутят о крематории.

Благодаря следственной и оперативной работе маленьких садистов удалось найти и задержать, будем ходатайствовать о содержании под стражей для них. В убийстве признались все трое. Мать старшего воспитывает его сама, при этом ведет асоциальный образ жизни. Родители двух других ребят не хотят верить в то, что их дети могли такое сделать», – написал Болвинов.

В полиции предупредили родителей

Полицейский считал важным обратиться ко всем украинцам, у кого есть несовершеннолетние дети. Ситуация в Украине сейчас не легкая и она, безусловно, влияет и на психику детей. Чтобы избежать подобных позорных инцидентов и уберечь себя и своих родных нужно чаще интересоваться интересами детей, обращать внимание на то, чем они занимаются и с кем общаются в Интернете.

"Обращаюсь ко всем. Сейчас тяжелые времена, даже для взрослых. Хочу обратиться к каждому, у кого есть дети, особенно подростки. Внимание к ним и взаимное доверие помогут избежать худшего. Интернет-среда, общая ситуация в стране и отсутствие контроля могут привести к плохих последствий Будьте внимательны, следите за тем, что увлекает ваших детей, с кем они общаются, берегите их психическое здоровье и будущее, этих фанатов скинхедов мы вычислили, нашли и задержали очень быстро. такой молодежи больше ничего не ждет. Несмотря на возраст", – резюмировал он.

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