За что в Украине полиция может привлечь к ответственности военнообязанного: в Нацполиции объяснили

Если гражданин, военнообязанный, совершит злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, то он будет привлечен к админответственности.

В Украине правоохранители могут привлечь к ответственности граждан, не выполнивших обязательное требование явиться по вызову в ТЦК и СП. За это предусмотрена административная ответственность.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

"В то же время за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период наступает уголовная ответственность предусмотренная статьей 336 (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период), на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) Уголовного кодекса Украины", — отметил Иван Выговский.

По его словам, если гражданин, военнообязанный, совершит злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, то он будет привлечен к админответственности по статье 185 КУоАП.

"А в случае оказания сопротивления полицейскому или причинения ему телесных повреждений такое лицо будет нести уголовную ответственность по статье 342 или 345 Уголовного кодекса Украины", — добавил глава Нацполиции.

Напомним, что по данным Минобороны, по состоянию на среду, 22 мая, в приложении "Резерв+" зарегистрировано более 1,2 млн успешных авторизаций и 700 тыс. обновлений данных.

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