За что владельцы генераторов могут заплатить штраф на полмиллиона гривен

Почему генератор может стать проблемой, за что можно заплатить немаленький штраф, читайте в материале ТСН.ua

Массированные обстрелы энергетических объектов Украины, отключение электроэнергии заставляют украинцев скупать генераторы, спрос на которые вырос в 10 раз. Покупают генераторы как для бытового потребления, так и предприниматели для работы.

Кто может заплатить штраф за генераторы

Дело в том, что хранить топливо без специальной лицензии нельзя, а эксплуатация этих устройств на предприятиях требует оформления специальной документации. Даже в условиях военного положения запрещается субъектам хозяйствования хранить горючее для личных нужд без соответствующей лицензии. За это может быть назначен штраф в размере 500 тысяч гривен.

К исключениям относятся:

Предприятия, учреждения и организации, которые полностью содержатся на средства государственного или местного бюджета.

Компании, учреждения и организации системы государственного резерва.

Лицензия не требуется субъектам хозяйствования, которые используют и хранят горючее на специально обустроенных площадках и буровых платформах, если они не продают, а используют для собственных производственно-технологических нужд.

Не требуется лицензия и тем, кто хранит горючее исключительно в потребительской таре вместимостью до 5 литров.

В случае хранения горючего ГСЧС не рекомендуют держать канистры в подвалах или подсобных помещениях, лучше максимально использовать бак генератора, при необходимости докупать топливо.

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