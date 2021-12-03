За что воюют: к 30-летию ВСУ армейцы в соцсетях устроили флешмоб

За что воюют: к 30-летию ВСУ армейцы в соцсетях устроили флешмоб

Первое видео опубликовал главнокомандующий Валерий Залужный.

Флешмоб в соцсетях к 30-летию Вооруженных Сил Украины. Уже в понедельник наши армейцы отмечают юбилей. И к этому дню снимают ролики, где показывают, за что воюют.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 3 декабря.

Так, первое видео опубликовал главнокомандующий Валерий Залужный. Для того, чтобы принять участие, военным нужно стать в кадр одетым в форму и показать что-то самое дорогое из того, что защищаешь.

На первых видео бойцы показали детей, внуков, раненых собратьев и национальные флаги. Сопровождают видео хештеги #ЗСУ30 и #ПідЗахистомЗСУ.

Напомним, День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря — в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных силах Украины".