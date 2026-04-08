"За что я воевал?": в Луцке ветеран с инвалидностью заявляет об избиении военными ТЦК

Ветеран Петр Громык

В Луцке ветеран 100-й отдельной бригады Петр Громык заявил, что на него напали и удерживали военнослужащие ТЦК. В военкомате отрицают и утверждают, что мужчина сам спровоцировал конфликт.

Что говорят стороны конфликта, выяснял ТСН.ua.

Видео о событии опубликовала в Facebook местная волонтер Наталья Грушка.

По ее словам, ветеран Петр Громык еще с 2014 года находился на войне.

«После десятков контузий и раненый списался. Имеет 2 группу инвалидности. Но его избило и упаковало ТЦК. Трезвого. Это просто жесть. Поймите, мы не против мобилизации, мы, как можем, приближаем победу, но не такими методами», — говорит волонтер.

Инцидент произошел 5 апреля. На кадрах ветеран Петр Громык с синяками на лице рассказал о конфликте с ТЦК. Мужчина утверждает, что стоял на остановке общественного транспорта, как к нему подъехал микроавтобус, из которого вышли двое мужчин в балаклавах.

«Я стоял и ждал маршрутки, чтобы забрать посылку. Подъехал бус ТЦК, вышли двое в балаклавах. Один показал на уровне пояса удостоверение, другой у стоял в балаклаве с планшетом. Я говорил по телефону. Сказали предъявить учетные документы. Я говорю: „документы в машине. Идем и я покажу“. Они: „Давайте данные ваши“. Я назвал фамилию, инициалы, год рождения, они ввели и что-то там пробивали по компьютеру. Я подошел к одному представителю и спросил, чего он в балаклаве. Он ничего не ответил. Потом услышал: „Упаковываем, он наш“», — рассказал Петр Громык.

Далее, говорит ветеран, его ударили в лицо под глаз, запшикали баллончиком и «забросили в бус как тряпку».

В конце концов, когда ТЦКовцы тщательно проверили данные мужчины, его отпустили.

«Меня пробили по базе. Дальше им дали команду: „отпускайте его, везите назад“. Они зашли в магазин, купили молока, дали помыть лицо, чтобы не жгло. Обмыл лицо. Они отвезли меня на место происшествия. Нет извинений, ничего просто привезли, вышли, дали молоко. И все. За что я тогда воевал? Я ветеран войны, инвалид второй группы, отец троих детей. Скажите, за что я воевал тогда, чтобы меня избивали теперь. Я не убегал ни от кого», — возмущается ветеран.

По словам ветерана, после инцидента он оказался в больнице. На следующий день после конфликта обратился в полицию с заявлением о нападении и избиении.

Что говорит полиция

Волынская областная полиция подтвердила, что получила заявление от имеющего группу инвалидности ветерана войны о нанесении повреждений военнослужащими ТЦК и СП.

«В полиции материалы дела и показания очевидцев проработали: поскольку ситуация касается должностных лиц ТЦК и СП, их передали в ГБР», — говорится в сообщении.

В ГБР инцидент пока не комментировались.

Реакция ТЦК

Волынский областной ТЦК уверяет, что их военные совершенно невиновны, а мужчина якобы спровоцировал их.

В ТЦК признали, что мужчина действительно говорил, что его документы находятся в машине. Но утверждают, что когда шли к автомобилю, между ним и военнослужащими ТЦК возникла словесная перепалка.

«Гражданин начал совершать противоправные действия, в частности пытался нанести телесные повреждения одному из военнослужащих ТЦК. С целью пресечения противоправных действий и учитывая повышенные в последнее время риски опасности для военнослужащих ТЦК, исполняющих служебные обязанности, был правомерно применен слезоточивый газ», — утверждают в военкомате.

После проверки и установления факта наличия инвалидности ветеран был отпущен.

В то же время Волынский ТЦК утверждает, что этот ветеран является нарушителем военно-учетных данных.

«Указанному лицу ранее была предоставлена отсрочка от призыва 24.07.2024 сроком на 1 год как лицу с инвалидностью. На момент проверки (05 апреля) гражданин не воспользовался правом на ее продление в установленном порядке», — говорится в сообщении.

