За день удалось вернуть электроснабжение почти 6 миллионам украинцев — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение субботы, 17 декабря, энергетикам удалось возобновить электроснабжение в дома почти 6 млн украинцев.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении.



"Ремонтные работы продолжаются непрерывно после вчерашнего удара террористов. Конечно, еще слишком много работы, чтобы стабилизировать систему. Есть проблемы со снабжением тепла, есть большие проблемы со снабжением водой”, — отметил украинский лидер.

По его словам, наиболее сложная ситуация – это Киев и область, Винница и область, Львов и область.

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“Но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения. Это и Днепр и область, и Волынь, и Житомирщина, и Закарпатье, и Франковщина, Одесская область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина и другие города и области", – перечислил Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил, что Россия не жалеет ресурсов на войну против всех украинцев – от Луцка до Харькова, от Сум до Одесщины.

Напомним, утром, 16 декабря, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода.

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