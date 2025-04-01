За деньги переводили военных в тыловые подразделения: ДБР разоблачило организаторов "схемы"

ДБР / Иллюстративный фото

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Правоохранители разоблачили организаторов противоправной схемы, которые за деньги переводили военнослужащих из передовой в тыловые подразделения. Среди участников сделки бывший заместитель начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ.

Об этом сообщило ДБР.

Как действовала "схема"

По данным ДБР, в среднем "такса" составляла 8 тыс. долларов США. Заместитель начальника штаба через разветвленные связи и полномочия осуществлял непосредственную коммуникацию и влияние на принятие незаконных решений военными руководителями. Среди них были чиновники ВСУ всех уровней.

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"Участники организованной группы были хорошо осведомлены о формах и методах деятельности оперативных и военных подразделений, поэтому разработали детальный механизм взаимодействия и принимали максимальные меры конспирации. Однако их действия удалось полностью задокументировать", - говорится в сообщении.

Все фигуранты сообщены о подозрении в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

"Кроме того, ДБР сообщило о подозрении (ч. 1 ст. 369-2 УК Украины) четырем военнослужащим, которые за деньги воспользовались этой схемой и "решили вопрос" о переводе в тыловые воинские части", - пишут в ДБР.

Напомним, в Черновицкой области завершено расследование дела против экс-чиновника Тереблечанского лесничества, который организовывал незаконный вывоз военнообязанных за границу .