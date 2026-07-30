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За деньги убирали нарушения с «Оберега»: какую схему разоблачили в столичном ТЦК
В столичном ТЦК, по данным ДБР, за тысячи долларов упраздняли статус нарушителя военного учета и меняли сведения в реестре «Оберег».
Государственное бюро расследований заявило о разоблачении схемы незаконного изменения данных военнообязанных в реестре «Оберег» в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киева.
Схема была обнаружена во время всеукраинской спецоперации «Честный призыв», которую ДБР проводит вместе с Генеральным штабом ВСУ.
По данным следствия, группа лиц за деньги помогала военнообязанным избавиться от статуса нарушителя военного учета, пройти необходимые процедуры без мобилизации и получить время для оформления бронирования.
Как работала схема в ТЦК
Организаторами сделки следствие называет мужчину и его сожительницу, ранее работавшую оператором одного из столичных ТЦК. По версии ДБР они привлекли к схеме действующего оператора территориального центра комплектования.
Чиновник якобы использовал собственный электронный ключ доступа к реестру и без законных оснований изменял данные военнообязанных.
Без личного присутствия людей он мог:
изменять место военного учета;
упразднять статус розыска или нарушителя военного учета;
создавать записи о сверке данных;
вносить сведения о вручении документов оповещения;
оформлять направление на военно-врачебную комиссию.
Сколько стоили «услуги»
По информации ДБР, участники схемы установили следующие тарифы:
2,5 тысячи долларов - за удаление данных о нарушении военного учета по рядовому и сержантскому составу;
3 тысячи долларов - по отношению к офицеров;
1,7 тысячи долларов - за организацию прохождения ВЛК без дальнейшей мобилизации.
Следователи задокументировали 18 эпизодов, в которых организаторы получали по 2,5 тысяч долларов за удаление из реестра сведений о нарушении военного учета.
В ДБР утверждают, что оператор ТЦК систематически пользовался служебным доступом и мог незаконно изменить данные большого количества военнообязанных.
Оператору ТЦК сообщили о подозрении
Чиновнику сообщили о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах, совершенном по предварительному сговору группой лиц и повторно.
Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
ДБР устанавливает других возможных участников схемы и проверяет факты незаконного вмешательства в государственные информационные системы. Операция «Честный призыв» продолжается.
К слову, в Харьковской области задержали пятерых участников схемы уклонения от мобилизации, среди которых трое медиков. Они за 5-8 тыс. дол. оформляли военнообязанным фиктивные диагнозы и инвалидность. Во время обысков у подозреваемых изъяли наличные деньги более чем на 14,3 млн грн.