За деньги убирали нарушения с «Оберега»: какую схему разоблачили в столичном ТЦК

ДБР заявило о разоблачении схемы незаконного изменения данных военнообязанных / © Государственное бюро расследований

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Государственное бюро расследований заявило о разоблачении схемы незаконного изменения данных военнообязанных в реестре «Оберег» в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киева.

Схема была обнаружена во время всеукраинской спецоперации «Честный призыв», которую ДБР проводит вместе с Генеральным штабом ВСУ.

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По данным следствия, группа лиц за деньги помогала военнообязанным избавиться от статуса нарушителя военного учета, пройти необходимые процедуры без мобилизации и получить время для оформления бронирования.

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Как работала схема в ТЦК

Организаторами сделки следствие называет мужчину и его сожительницу, ранее работавшую оператором одного из столичных ТЦК. По версии ДБР они привлекли к схеме действующего оператора территориального центра комплектования.

Чиновник якобы использовал собственный электронный ключ доступа к реестру и без законных оснований изменял данные военнообязанных.

Без личного присутствия людей он мог:

изменять место военного учета;

упразднять статус розыска или нарушителя военного учета;

создавать записи о сверке данных;

вносить сведения о вручении документов оповещения;

оформлять направление на военно-врачебную комиссию.

Сколько стоили «услуги»

По информации ДБР, участники схемы установили следующие тарифы:

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2,5 тысячи долларов - за удаление данных о нарушении военного учета по рядовому и сержантскому составу;

3 тысячи долларов - по отношению к офицеров;

1,7 тысячи долларов - за организацию прохождения ВЛК без дальнейшей мобилизации.

Следователи задокументировали 18 эпизодов, в которых организаторы получали по 2,5 тысяч долларов за удаление из реестра сведений о нарушении военного учета.

В ДБР утверждают, что оператор ТЦК систематически пользовался служебным доступом и мог незаконно изменить данные большого количества военнообязанных.

Оператору ТЦК сообщили о подозрении

Чиновнику сообщили о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах, совершенном по предварительному сговору группой лиц и повторно.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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ДБР устанавливает других возможных участников схемы и проверяет факты незаконного вмешательства в государственные информационные системы. Операция «Честный призыв» продолжается.

К слову, в Харьковской области задержали пятерых участников схемы уклонения от мобилизации, среди которых трое медиков. Они за 5-8 тыс. дол. оформляли военнообязанным фиктивные диагнозы и инвалидность. Во время обысков у подозреваемых изъяли наличные деньги более чем на 14,3 млн грн.

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