"За должности не держимся": партия "ЗА МАЙБУТНЄ" просит отменить должность замглавы Вышгородского райсовета

В настоящее время должность заместителя председателя райсовета занимает Игорь Мадяр, представитель партии "ЗА МАЙБУТНЄ.

Киевская областная организация политической партии "ЗА МАЙБУТНЄ" обратилась к председателю Вышгородского районного совета с предложением отменить должность заместителя председателя райсовета.

Соответствующее обращение направил глава организации Ярослав Москаленко. Об этом говорится на его странице в Facebook.

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"Основной задачей Киевской областной организации Политической партии "ЗА МАЙБУТНЄ" является улучшение благосостояния граждан Киевской области. Учитывая ограничения бюджетов для финансирования аппаратов районных советов, встал вопрос экономии средств. Мы не можем стоять в стороне от такой ситуации и готовы способствовать ее решению и призываем к оптимизации структуры аппарата Вышгородского районного совета", — говорится в обращении.

Москаленко сообщил, что в настоящее время должность заместителя председателя райсовета занимает Игорь Мадяр, представитель партии "ЗА МАЙБУТНЄ". На сегодняшний день общий бюджет на аппарат райсовета составляет 1,2 млн грн, зарплата заместителя со всеми надбавками набегает в среднем до 30 тысю грн в месяц.

"Год назад наша политическая сила, заняв в области третье место на выборах по численности заведенных депутатов местного уровня, взяла на себя ответственность делать все, чтобы вывести Киевщину из стагнации. Все наши действия, поступки каждого члена команды ориентированы, в первую очередь, на нужды жителей региона. И сегодня, когда есть серьезные вопросы к формированию бюджета, наш приоритет найти средства, в первую очередь, на социальную сферу. При ограниченности районного бюджета мы ищем все возможные пути, чтобы оптимизировать расходы. И если надо — то будем настаивать на сокращении аппарата. Мы не держимся за должности, мы делаем политику, в которой приоритет интересы общин", — отметил Москаленко.