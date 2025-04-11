За два дня ДТЭК вернул свет почти 60 тыс. семей после обстрелов

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

8 апреля очередные российские атаки привели к обесточиваниям в четырех районах Днепропетровщины. Из-за повреждений линий и энергообъектов без электричества полностью или частично осталось 18 населенных пунктов. Большинство из них – на юге области.

«Только что разрешила ситуация безопасности, аварийные бригады ДТЭК приступили к возобновлению электроснабжения. К концу дня энергетики вернули свет в дома 52 946 обесточенных семей региона», - рассказали в ДТЭК.

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В то же время от обстрелов страдали энергетические объекты Донбасса, из-за чего тысячи домов также оставались без электричества. Здесь за двое суток энергетики вернули свет 6,4 тыс. семей.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 63,5 тыс. семей, находившихся без электроэнергии после вражеских атак.