За два дня украинцы купили лекарства за средства программы "єПідтримка" более чем на 6,5 млн грн

За два дня украинцы купили лекарства за средства программы "єПідтримка" более чем на 6,5 млн грн

По его словам, правительство продолжит поддерживать людей и бизнес в условиях пандемии.

Граждане в возрасте от 60 лет за два дня купили лекарства за средства программы государственной программы "єПідтримка", более чем на 6,5 млн грн.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства в среду, 26 января, сообщает "Укринформ".

"С 24 января правительство расширило инициативу на граждан в возрасте от 60 лет. Только за два дня украинцы купили лекарства за средства программы "еПідтримка" более чем на 6,5 млн грн", — сказал Шмигаль.

По его словам, правительство продолжит поддерживать людей и бизнес в условиях пандемии. Программа президента "еПідтримка" оказалась крайне успешной и популярной. Уже более 7,5 млн. украинцев подали заявки на получение выплат. 1,7 млрд грн уже израсходовано, подчеркнул он.

Шмыгаль напомнил, что в дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги.

"По инициативе президента Владимира Зеленского планируем расширить программу и на коммунальные услуги. Президент также анонсировал 500 грн выплат за бустерную дозу, и правительство сейчас активно работает над введением этой инициативы", — резюмировал Шмигаль.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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