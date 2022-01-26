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За два дня украинцы купили лекарства за средства программы "єПідтримка" более чем на 6,5 млн грн

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За два дня украинцы купили лекарства за средства программы "єПідтримка" более чем на 6,5 млн грн

УНИАН

По его словам, правительство продолжит поддерживать людей и бизнес в условиях пандемии.

Граждане в возрасте от 60 лет за два дня купили лекарства за средства программы государственной программы "єПідтримка", более чем на 6,5 млн грн.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства в среду, 26 января, сообщает "Укринформ".

"С 24 января правительство расширило инициативу на граждан в возрасте от 60 лет. Только за два дня украинцы купили лекарства за средства программы "еПідтримка" более чем на 6,5 млн грн", — сказал Шмигаль.

По его словам, правительство продолжит поддерживать людей и бизнес в условиях пандемии. Программа президента "еПідтримка" оказалась крайне успешной и популярной. Уже более 7,5 млн. украинцев подали заявки на получение выплат. 1,7 млрд грн уже израсходовано, подчеркнул он.

Шмыгаль напомнил, что в дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги.

"По инициативе президента Владимира Зеленского планируем расширить программу и на коммунальные услуги. Президент также анонсировал 500 грн выплат за бустерную дозу, и правительство сейчас активно работает над введением этой инициативы", — резюмировал Шмигаль.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

О том, что делать дважды вакцинированным, но без смартфонов и компьютеров украинцам – в нашем материале.

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