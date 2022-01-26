За два дня украинцы купили лекарства за средства программы "єПідтримка" более чем на 6,5 млн грн

По его словам, правительство продолжит поддерживать людей и бизнес в условиях пандемии.
Граждане в возрасте от 60 лет за два дня купили лекарства за средства программы государственной программы "єПідтримка", более чем на 6,5 млн грн.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства в среду, 26 января, сообщает "Укринформ".
"С 24 января правительство расширило инициативу на граждан в возрасте от 60 лет. Только за два дня украинцы купили лекарства за средства программы "еПідтримка" более чем на 6,5 млн грн", — сказал Шмигаль.
По его словам, правительство продолжит поддерживать людей и бизнес в условиях пандемии. Программа президента "еПідтримка" оказалась крайне успешной и популярной. Уже более 7,5 млн. украинцев подали заявки на получение выплат. 1,7 млрд грн уже израсходовано, подчеркнул он.
Шмыгаль напомнил, что в дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги.
"По инициативе президента Владимира Зеленского планируем расширить программу и на коммунальные услуги. Президент также анонсировал 500 грн выплат за бустерную дозу, и правительство сейчас активно работает над введением этой инициативы", — резюмировал Шмигаль.
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О том, что делать дважды вакцинированным, но без смартфонов и компьютеров украинцам – в нашем материале.
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