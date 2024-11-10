Сколько украинцев оформили отсрочки в "Резерв+": в Минобороны посчитали

Функция доступна для людей с инвалидностью и для студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся без перерывов

На днях в мобильном приложении "Резерв+" была запущена новая функция, позволяющая оформлять отсрочку от мобилизации онлайн. За первые два дня работы услуги около 40 тысяч украинцев уже получили отсрочку.

Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, сообщила об этом во время телемарафона.

С 9 ноября функция отсрочки стала доступна в "Резерв+" для людей с инвалидностью и для студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся без перерывов. Ожидается, что в скором времени услуга станет доступной и другим категориям граждан, имеющих право на отсрочку.

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"В первые же часы мы наблюдали безумный запрос на онлайн-отсрочку. Этот запрос подали около 10 000 человек. Сейчас есть определенная нагрузка на реестр "Оберег". Я напомню, что отсрочка предоставляется именно из нашего Единого государственного реестра военнообязанных. Мы не сохраняем данные наших пользователей", – подчеркнула Черногоренко.

Она также отметила, что из-за высокого спроса на новую функцию оформления отсрочки в "Резерв+" время ожидания может быть немного дольше обычного. Впрочем, она заверила, что все отсрочки будут обработаны и предоставлены.

Напомним, что военнообязанные, не обновившие данные до 16 июля, могут сделать это позже для получения отсрочки.

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