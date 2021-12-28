За два года "Большой стройки" перегрузка на дорогах снизилась в 30 раз – министр

За два года "Большой стройки" перегрузка на дорогах снизилась в 30 раз – министр

Благодаря установке систем "взвешивание-в-движении" (WIM) на дорогах, построенных и отремонтированных в ходе реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", перегрузка крупногабаритным транспортом снизилась в 30 раз.

До конца года во всех регионах должно быть установлено уже 102 комплекса WIM.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, подводя итоги 2021 года.

Отличием уходящего года и всей программы "Большая стройка" от предыдущих лет, по его словам, стали долгосрочное планирование и реализация крупномасштабных системных инфраструктурных проектов.

Среди них министр выделил Запорожский мост, который долгое время оставался в состоянии недостроя. Через две недели движение по верховой части вантового моста уже должно быть открыто.

Также началось строительство Кременчугского моста и Ямпольского моста через Днестр. Последний вместе со 116 км дороги Немиров – Ямполь, восстановленными в этом году за рекордные 90 дней, составят основной маршрут, соединяющий Киев и Кишинев.

Кроме этого, уже начался выбор подрядчика для строительства первого участка Киевской Обходной Дороги. Она будет строиться при поддержке ЕИБ, ЕБРР и Мирового Банка.

Анонсированный в начале года проект по восстановлению самой длинной дороги Украины, дороги Единства Стрый – Изварино протяженностью 1400 км, также уже выполнен на 97%.

На очереди обновление важного транспортного коридора М-14, соединяющего южные портовые центры - Одессу, Николаев и Херсон.

Отдельного внимания заслуживает также антикоррупционная программа, реализуемая Укравтодором вместе с ЕБРР. Агентство автомобильных дорог станет первым государственным институтом Украины, сертифицированным по стандартам ISO по антикоррупции.

В целом, за два года "Большой стройки" было построено и отремонтировано 13 860 км государственных дорог. Это больше, чем за десять предыдущих лет, вместе взятых.

Только в этом году протяженность восстановленных дорог составила 5098 км. Были также отремонтированы 250 искусственных сооружений. "Нам удалось расшевелить отрасль, и ее уже так просто не остановишь. Теперь я могу с уверенностью говорить, что при наличии финансирования мы сможем обновить еще 15 тыс. км дорог общего пользования до конца 2024 года", - написал Кубраков.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость 1 км дорог, ремонтируемых по программе Владимира Зеленского "Большая стройка", снизилась почти на 5 млн гривен.