За два месяца войны Украина получила более 300 тысяч тонн гуманитарной помощи из-за границы

Мир продолжает собирать средства для помощи Украине.
За два месяца войны в Украину из-за границы поступило более 300 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Об этом заявила советница руководителя Офиса президента Дарья Заровна, пишет Укринформ.
«С первых дней марта по май в Украину поступило более 304 тысяч тонн гуманитарной помощи. Около 24 тысяч тонн – за прошлую неделю», — отметила она.
Мир продолжает собирать средства для помощи Украине: через структуры Организации Объединенных Наций и международные благотворительные фонды поступают деньги от иностранных государственных институций и частных лиц, которые в большинстве своем направляются на помощь украинским беженцам в разных странах.
Кроме того, эти средства идут на гуманитарную помощь, поступающую в Украину и распределяемую региональными гуманитарными хабами.
Как сообщалось, с начала полномасштабной войны Министерство здравоохранения Украины собрало гуманитарную помощь почти на 6 млрд гривен.
Напомним, что Рада приняла заявление о недопустимости присвоения РФ победы над нацизмом.
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