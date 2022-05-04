За два месяца войны Украина получила более 300 тысяч тонн гуманитарной помощи из-за границы

За два месяца войны Украина получила более 300 тысяч тонн гуманитарной помощи из-за границы

Мир продолжает собирать средства для помощи Украине.

За два месяца войны в Украину из-за границы поступило более 300 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Об этом заявила советница руководителя Офиса президента Дарья Заровна, пишет Укринформ.

«С первых дней марта по май в Украину поступило более 304 тысяч тонн гуманитарной помощи. Около 24 тысяч тонн – за прошлую неделю», — отметила она.

Мир продолжает собирать средства для помощи Украине: через структуры Организации Объединенных Наций и международные благотворительные фонды поступают деньги от иностранных государственных институций и частных лиц, которые в большинстве своем направляются на помощь украинским беженцам в разных странах.

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Кроме того, эти средства идут на гуманитарную помощь, поступающую в Украину и распределяемую региональными гуманитарными хабами.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны Министерство здравоохранения Украины собрало гуманитарную помощь почти на 6 млрд гривен.

Напомним, что Рада приняла заявление о недопустимости присвоения РФ победы над нацизмом.

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