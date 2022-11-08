За две недели не восстановить: в ДТЭК объяснили, что нужно для защиты энергообъектов

В Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры и для ее восстановления требуется длительное время.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире канала "Эспрессо".

По его словам, две недели на восстановление – "это очень оптимистичный прогноз".

"У нас 40% инфраструктуры повреждены и их нельзя за две недели восстановить. Возможно частичное улучшение, но мы точно не будем жить так, как до начала обстрелов. По-другому не может быть", — отметил он.

Сахарук объяснил, можно ли оградить объекты энергетической инфраструктуры от российских ракет.

"О ракетах — объекты гражданской инфраструктуры не предназначены, чтобы выдерживать ракетные удары. Они разрывают оборудование на куски — это большие разрушения. А когда летят 4-8 ракет одновременно, их сбить все мы не можем", — сказал он.

Исполнительный директор ДТЭК назвал три пункта, необходимых для защиты этих объектов:

продолжать наращивать силы ПВО;

обеспечивать гражданскую защиту оборудования – от обломков или взрывной волны;

создать эффективную систему управления по ликвидации последствий обстрелов и поддержки энергетики.

"Это нужно, чтобы своевременно создавать резерв, предоставлять необходимые средства, расставлять приоритеты. Некоторые подстанции можно быстро заживить и с большим эффектом, некоторые – с меньшим эффектом. Нужна вертикаль власти, которая принимает решение сегодня, чтобы получить результат уже завтра. С третьим есть большие проблемы", — подытожил Сахарук.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.

Позже мэр успокоил киевлян и подчеркнул, что власть готовится к разным сценариям, а блекаут и эвакуация — самый плохой из них, которого Кличко будет пытаться избежать.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также предупредил украинцев, что этой зимой в Украине может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла могут не быть неделями, а то и месяцами.

Готовы ли украинские города к новым вызовам и что будет с нами зимой, если российский энергетический террор будет продолжаться, разбирался ТСН.