За две тысячи долларов обещала решение ВВК, чтоб избежать мобилизации: оперативники задержали служащую Киева

В Киеве полицейские разоблачили представительницу военно-врачебной комиссии, которая за взятку в две тысячи долларов обещала предоставить соответствующее решение ВВК во избежание мобилизации.

Об этом сообщили оперативники управления стратегических расследований в Киеве.

Совместно со следователями столичной полиции они разоблачили "схему" получения средств от лиц, подлежащих мобилизации в ряды ВСУ и уже проходящих военную службу.

"Установлено, что член военно-врачебной комиссии за 2000 долларов США обещала принятие положительного решения ВВК, которое позволило бы избежать мобилизации", — говорится в сообщении.

Оперативники задержали служащую ВЛК в Киеве Фото: Полиция Киева

Полицейские разоблачили служащую сразу после получения денег. Ей объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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