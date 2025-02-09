За двое суток ДТЭК вернул свет 180 тысяч семей после вражеских атак

За два дня энергетики ДТЭК вернули свет 180 тысяч семей в 41 населенном пункте, которые были без электроэнергии после вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что враг не прекращает обстрелы Донетчины и ее энергообъектов. Очередная вражеская атака привела к обесточению части севера Донбасса, в частности, городов Краматорск, Дружковка, Константиновка, Славянск. Несмотря на опасность, энергетикам удалось за 7 часов возобновить работу поврежденных энергообъектов и подключить к электричеству 38 населенных пунктов и дома 167 тысяч семей местных жителей.

Кроме того, еще в три населенных пункта и дома 13 тысяч семей энергетики ДТЭК вернули свет в течение 8 февраля.

В ДТЭК подчеркнули, что постоянные вражеские обстрелы продолжают разрушать мирные города и деревни. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, свет возвращали уже десятки раз.

Напомним, в прошлом месяце энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 537 тыс. семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.