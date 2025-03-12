За двое суток ДТЭК вернул свет для 6,3 тысяч семей после атак

За последние двое суток энергетики ДТЭК вернули свет 6,3 тыс. семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Донетчине, которая остается регионом наиболее активных боевых действий. Здесь за последние двое суток энергетики восстановили свет в 3,8 тысячах домов.

За то же время на Днепропетровщине энергетикам удалось вернуть свет в доме 2,3 тысячи семей.

Кроме того, на Киевщине и Одесщине удалось вернуть свет в 100 и 102 дома соответственно.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для более 240 тысяч семей в 27 населенных