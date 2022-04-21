За двое суток пассажиропоток на границах Украины увеличился: какая ситуация и очереди на ПП сегодня

За двое суток пассажиропоток на границах Украины увеличился: какая ситуация и очереди на ПП сегодня

За сутки 20 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекла более 71 тысяча человек и почти 18 тысяч транспортных средств.

Пассажиропоток в течение двух предыдущих суток имел тенденцию к увеличению.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 36 тысяч человек. 22 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные выехали в другие страны-члены ЕС и Молдовы.

В то же время, за минувшие сутки в Украину прибыли почти 35 тысяч человек, из них около 31 тысячи — украинцы.

Также за этот период было оформлено более 350 грузовиков с гуманитарной помощью.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 09:00 21 апреля зафиксированы только в пункте пропуска "Шегини", там пересечения границы ожидают 50 пешеходов. Также очереди из 15 автомобилей зафиксировали на ПП "Ужгород".

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