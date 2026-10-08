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- Украина
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За экс-замглаву ОП Ирину Мудрую по делу НАБУ внесли 20 млн грн залога
За экс-замглаву Офиса президента Ирину Мудру внесли 20 млн грн залога. Ранее суд избрал ей заключение с альтернативой залога.
За бывшую заместитель руководителя Офиса президента Ирину Мудрую внесли залог в размере 20 млн грн, которую ранее определил суд.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Собеседники издания подтвердили, что залог за Мудрую внесли. Ранее ее адвокат Артем Крикун-Труш сообщал, что часть необходимой суммы уже была уплачена.
Что известно о деле Мудрой
Напомним, НАБУ и САП обнародовали новые материалы и записи разговоров в рамках спецоперации "Форест Гамп" под названием "Фемида", разоблачив масштабную рейдерскую схему.
19 августа следователи НАБУ и САП провели обыски у народного депутата Вадима Столара и тогдашнего заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
9 августа бывший заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрой объявила подозрение. Вероятно, речь идет о деле НАБУ и САП по отмыванию средств. Также правоохранители провели обыски на двух связанных с ней объектах.
По данным следствия, речь идет о схеме легализации 150 млн грн наличных денег, которую, в частности, могли вводить в легальное обращение через счета подконтрольных компаний для внесения залога за одного из фигурантов производства.
К слову, в этот же день стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента.