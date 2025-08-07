За эксглаву Луганской ОВА и еще двух подозреваемых за коррупцию на дронах внесли залог: что известно

Сергей Гайдай

Бывший начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай и еще два фигуранта дела Кузнецова вышли из-под стражи после внесения залога.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

На счет Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поступило 10 миллионов гривен за Гайдая, а также по 2 миллиона гривен за директора фирмы «Акоптерс» Евгения Сидельникова и командира части Нацгвардии Василия Мишанского.

Суд применил к ним ряд мер. Всем троим запрещено покидать определенные города, контактировать с другими фигурантами дела, они должны сдать свои паспорта и носить электронные браслеты.

Следствие подозревает фигурантов дела о заключении контрактов по завышенным ценам. По данным следствия, до 30% от общей суммы контрактов возвращалось в виде откатов.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Также фигуранту коррупционной схемы на закупке БПЛА и РЭБ, полковнику Нацгвардии Василию Мышанскому, избрали меру пресечения. Решение суда — содержание под стражей до 30 сентября с возможностью внесения залога в сумме 2 миллионов гривен.