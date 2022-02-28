За эти города идут бои: Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области

За эти города идут бои: Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области

Из Волновахи нужно эвакуировать людей.

Ситуация по поводу российского вторжения. По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области. Как сообщают военные, за эти города ведутся бои.

Об этом 28 февраля сообщает глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Работаю над предоставлением зеленого коридора для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей", — заявил он.