"За этим стоит человек": Данилов поделился своим мнением о происхождении коронавируса

"За этим стоит человек": Данилов поделился своим мнением о происхождении коронавируса

Сейчас в Украине очень серьезная ситуация с коронавирусом, когда целые невакцинированные семьи попадают в больницы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допустил вероятность искусственного происхождения коронавируса.

Такое мнение секретарь СНБО высказал в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что до сих пор точного ответа, это естественный или искусственно созданный вирус, нет.

"Мое мнение — за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь", — ответил он на вопрос считает ли COVID-19 искусственным вирусом.

Кроме того, Данилов отметил, что ситуация с эпидемией прогнозируема, ведь у власти есть график, составленный специалистами несколькими месяцами ранее.

По его словам, Украина с 20 октября начала "входить в процесс" и уже сейчас в стране очень серьезная ситуация, когда целые невакцинированные семьи попадают в больницы.

"К большому сожалению, нежелание вакцинироваться под разными предлогами, начиная от "чипирования" и прочего, это большая серьезная атака. Причем эту атаку мы наблюдаем не только в нашей стране. К тому же есть своя специфика, что здесь определенная церковь участвует в этом процессе ", — высказался Данилов.

Напоследок он допустил, что пандемия может закончиться к следующему лету.

"Есть вопросы, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить", — подытожил секретарь СНБО.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее специалисты заявили, что дикие животные, которые находились на фермах в Китае недалеко от пещер, могли быть промежуточным звеном, через который новый коронавирус передался от летучих мышей человеку.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибыли в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавируса, заявили, что невозможно установить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане. В то же время они считают, что вряд ли он распространился с китайской лаборатории.

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