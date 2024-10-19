За фейки о мобилизации будут открывать уголовные производства — Сухопутные войска

Необоснованные обвинения работников ТЦК в незаконных действиях во время мобилизации будут расследовать правоохранительные органы.

В Украине участились случаи распространения искаженной и непроверенной информации о мобилизационных мерах. Поэтому в отношении лиц, распространяющих фейки о мобилизации в Украине, будут открываться уголовные производства.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

В сообщении подчеркнули, что распространение искаженной и непроверенной информации направлено на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки в стране и срыв мобилизации граждан Украины в ряды Сил обороны Украины.

В Сухопутных войсках напомнили, что в соответствии с внесенными в 2014 году изменениями в Уголовный кодекс такие действия предусматривают наказание, определенное ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

"Спекулятивные действия в информационном пространстве, которые заключаются в прямых обвинениях якобы незаконных действий представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, будут проверять правоохранительные органы в пределах их полномочий и компетенций", — предупредили в сообщении.

В то же время, в Сухопутных войсках заверили, что все имеющиеся нарушения со стороны ТЦК и СП не будут оставаться без должной оценки и контроля.

"Каждому случаю предоставляется надлежащая правовая оценка со всеми санкциями, которые предусматривает действующее законодательство Украины... Во всех без исключения областных центрах Украины налажено действенное взаимодействие областных ТЦК и СП с представителями Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", — отметили в сообщении.

Командование Сухопутных войск ВСУ призвало граждан Украины, медиа всех форм собственности и принадлежности и интернет-блоггеров использовать исключительно официальную и проверенную информацию.

"Все, без исключения, коммуникационные структурные подразделения Оперативных командований, частей и подразделений Сухопутных войск, ТЦК и СП работали, работают и будут работать в режиме 24/7 ради надлежащей информационной поддержки и обратной связи и нашей совместной Победы", — пообещали в Сухопутных войсках.

Напомним, в минувшие выходные мобилизационные рейды состоялись фактически во всех крупных городах Украины. Едва ли не самый громкий из скандалов поднялся, когда представители территориальных центров вместе с полицией проверяли документы у посетителей концерта "Океана Эльзы". ТСН.ua сообщал, как на мобилизационные мероприятия работников ТЦК отреагировали украинцы.

"Бусифицированный" = некачественный боец! Рекрутеры в шоке от действий ТЦК

Читайте также: