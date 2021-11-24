За фейковую справку брали 200 евро: в Ровенской области разоблачили лица, подделывавшие COVID-документы

За поддельные документы делки брали от 1500 грн. до 200 евро.

Сегодня, 24 ноября, правоохранители разоблачили группу из пяти человек, которая действовала на территории Ровенской и Волынской областей и занималась подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также негативных ПЦР-тестов.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

Во время обысков, проведенных в помещениях и автомобилях фигурантов, правоохранители обнаружили и изъяли 94 уже напечатанных поддельных сертификата о вакцинации от COVID-19, а также бланки негативных ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию, мокрые печати медучреждений и врачей, а также оборудование для печати документов.

Кроме того, полицейские обнаружили еще 100 сертификатов, которые еще не успели напечатать. Также правоохранители изъяли более 155 тыс. грн. в разной валюте, полученные за поддельные документы. Как выяснилось, цена одного документа – от 1500 гривен до 200 евро.

Также правоохранители устанавливают лица, успевшие приобрести и воспользоваться подделкой, ведь за такие действия также предусмотрена уголовная ответственность.

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