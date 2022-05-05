За геноцид украинцев российских оккупантов награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны

За геноцид украинцев российских оккупантов награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны

Оккупантов, которые убивают граждан Украины и уничтожают ее инфраструктуру, награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны.

Российским военным вручают ордена и медали до 9 мая.

Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцирующегося в городе Белогорске, награждают медалями "суворова", "за отвагу" и орденами "мужества", — говорится в сообщении.

Согласно указу о "медали Жукова", награда предназначена для вручения ветеранам "Великой отечественной войны, органов НКВД, Вооруженных сил СССР и лицам, перенесшим блокаду".

"Медали "за отвагу" и ордена "мужества" оккупанты, видимо, заслужили за "подвиги" во время мародерства, краж бытовой техники и нижнего белья украинцев", — сообщает ГУР.

В разведке предоставили список военных преступников и "награды", которые им будут вручать. Посмотреть список можно здесь.

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