"За героизм народа и противостояние агрессору": Украина стала страной года по версии The Economist

Журналисты и редакторы издания назвали четыре качества, выделяемые украинцами среди всех народов.

Влиятельный английский журнал The Economist назвал Украину страной 2022 "за героизм народа и противостояние агрессору". В издании отметили, что выбор Украины был "очевидным".

Об этом идет речь на сайте информационного агентства.

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"В этом году, впервые после того, как мы начали называть страны года 2013, выбор очевиден. Это может быть только Украина", — подчеркнули в популярном издании.

Журналисты и редакторы издания назвали четыре качества, выделяемых украинцами среди всех народов. Это:

героизм, изобретательность, устойчивость и вдохновение.

"Обычные украинцы проявляли подобное мужество ( издание вспоминает слова Зеленского о том, что ему "нужно оружие, а не такси" — ред.). Профессора, сантехники и поп-звезды вступали в армию, меняя удобные кровати на морозные лисьи норы и риск агонической смерти. Бой за боем они разбили россиян. Защищаясь от агрессора, который оспаривал право их страны на существование как независимого государства, они обрели новое чувство нации", — говорится на сайте.

Относительно изобретательности The Economist пишет, что украинцы "заметили слабые места своих врагов, подрывают их запасы топлива и боеприпасов и быстро научились использовать новое оружие, предоставленное Западом".

Авторы издания подчеркнули, что Украина в 2022 году стала для многих источником вдохновения, которая показала, что " ложь можно разоблачить, а террору – противостоять".

"Если бы он (Путин — ред.) завоевал Украину, то следующим мог бы напасть на Молдову или Грузию или угрожать странам Балтии. Украина показала, что аутсайдеры могут противостоять хулиганам, даже огромным. Таким образом, это стало источником вдохновения". Их борьба далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойденным", - подчеркнула The Economis.

В Офисе президента отреагировали на признание Украины страной года. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что этот титул принадлежит "героическому народу".

"Потому что у нас героический народ. Страна героев, страна – пример, страна – будущее. Украина, в которую я верю, и счастлив, что здесь среди вас, лучших людей на планете Земля", – написал он в телеграмм-канале.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский признан Человеком года по версии Profil и по версии британской газеты Financial Times. Там указали, что политик "заслужил место в истории своим чрезвычайным проявлением лидерства и силы духа".

Персоной года Зеленского назвал американский журнал Time. Наряду с президентом издание отметило и "дух Украины".

А издание Politico признало президента Украины самым влиятельным человеком года в Европе. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной.

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