За год до смерти Кравчук спрогнозировал, когда закончится война с Россией

За год до смерти Кравчук спрогнозировал, когда закончится война с Россией

Главным условием окончания военных действий на территории Украины первый украинский президент назвал деоккупацию Крыма и части Донбасса.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, скончавшийся во вторник, 10 мая, еще в прошлом году заявил, что российская агрессия в Украине закончится только тогда, когда мировое сообщество заставит РФ вернуть Украине Крым и освободить оккупированную часть Донбасса.

Об этом он говорил в интервью DW.

По его словам, Минский переговорный процесс не принес реальных результатов.

“Война продолжается и мы сейчас ведем борьбу с ее последствиями – обмен пленными, работа контрольно-пропускных пунктов, разные гуманитарные проблемы. А причина остается”, — заявил в разговоре с журналистами Кравчук.

Он выразил убеждение, что российская агрессия может закончиться только тогда, когда украинскому государству будут возвращены все временно оккупированные Россией территории, и помочь этому может мировое сообщество.

"Пока мировое сообщество, Европа, США, все вместе — и, конечно, при активном и непосредственном участии Украины — не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма, не заставят Россию жить по нормам международного права, война не закончится", — подчеркнул он.

Напомним, Президент Зеленский назвал Леонида Кравчука человеком, умеющим найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы.

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