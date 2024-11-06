Количество долгов за штрафы ТЦК за год выросло вдвое: какая ситуация сегодня

В Украине наблюдается рост долгов за штрафы, наложенные из-за нарушений правил военного учета. По данным Министерства юстиции, за первые десять месяцев 2024 года было зафиксировано более 21 тысячи производств, что в два раза больше, чем за весь 2023 год.

Об этом сообщил Опендатабот.

Отмечается, что только каждый третий штраф в этом году уплачивается вовремя. Для сравнения, в прошлом году из 10542 задолженностей по штрафам ТЦК было закрыто 72% дел.

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Большинство долгов приходится на мужчин — 99% или 21 161 производство. В то же время штрафы за нарушение военного учета все чаще получают и женщины — количество производств по ним возросло в 1,4 раза: со 121 в 2023 году до 175 в 2024-м.

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Напомним, что с 1 октября 2023 года в Украине военный учет обязателен для женщин определенных профессий в возрасте от 18 до 60 лет. Женщины должны были стать на учет до 17 июля 2024, чтобы избежать штрафов.

Также для должников действует ряд ограничений: невозможность открытия новых банковских счетов, блокировка наличных, ограничение на регистрацию сделок через нотариусов и т.д. Также это может повлиять на репутацию, поскольку данные в реестре публичны и доступны, в частности для работодателей.

Напомним, что Верховная Рада разрабатывает новый закон для уклонян. Если законопроект будет принят, ТЦК получит больше полномочий по наказанию нарушителей военного учета.