За год приобрел 47 земельных участков, квартиру и машину: полковник ВСУ подозревается в хищении 170 млн грн на питании военных

В деле чиновника Минобороны, полковника Сил логистики ВСУ Александра Козловского, подозреваемого в организации "семейного бизнеса" на закупке продуктов для военных, появились новые подробности. Досудебное расследование выявило, что летом 2023 года Козловский, вероятно, приобрел 47 земельных участков на территории Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Полтавской областей, элитную квартиру и авто, также хотел купить протезный завод в Хмельницком на аукционе Фонда госимущества.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, ссылаясь на расследование издания "Наші гроші".

Также стало известно, что в группу по "распилу" 170 млн грн на тендерах входили родители жены Козловского, оформленные как ФЛП, и ряд фирм-монополистов пищевых подрядов Минобороны.

Общая стоимость земельных участков Козловского составляла 7,71 млн грн, а права собственности зарегистрированы на тещу и тестя.

Кроме того:

В марте 2023 года Козловский, вероятно, приобрел квартиру в Киеве площадью 158 квадратов за 5,85 млн. грн. (оценочная стоимость 8,34 млн грн), в которой и проживает. Ее украшают мебелью, которую покупают за деньги с банковской карты тестя.

В 2023 году Козловский, по утверждению расследователей, купил Toyota Corolla Cross Hibrid за 1,41 млн грн и зарегистрировал ее на дочь. Примечательно, что за весь период своей трудовой деятельности дочь получила доход 378 тыс. грн.

Обыски у Козловского / Фото: скриншот с видео

"Фигурант даже хотел купить протезный завод в Хмельницком на аукционе Фонда госимущества. Но в последний момент следователи все остановили – наложили арест на завод, чтобы его не купили на сомнительные деньги", – сообщает ЦПК.

Также отмечается, что в процессе хищения бюджетных средств должностные лица фирм-поставщиков создавали видимость обеспечения военных комплектами товаров, хотя часть товаров не была поставлена.

"Фирмы получали деньги от Минобороны, после чего перечисляли фирме супруги Козловского "Эко трейд Украина" (113 млн грн), тестя (56 млн грн) и тещи Козловского (2 млн грн). Всего удалось установить перерасчет 172 млн грн. этого деньги было или снято со счетов, или в банкоматах Хмельницкого. В частности, 14 млн грн сняла лично женой Козловского", – говорится в материале.

Напомним, обыски у Козловского прошли еще в сентябре-2023. Однако фигурант дела до сих пор, по состоянию на январь 2024 года, так и не арестован.

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