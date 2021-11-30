За год жертвами насилия в Украине стали около 900 детей, часть таких преступлений остается латентной

За год жертвами насилия в Украине стали около 900 детей, часть таких преступлений остается латентной

Тема защиты детей очень важна и актуальна для всех регионов Украины.

За этот год от уголовных правонарушений против половой свободы и неприкосновенности детей пострадало около 900 детей. Согласно динамике этих преступлений за последние годы, наблюдается их стабильное увеличение на треть по сравнению с каждым предыдущим периодом.

Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца во время Финальной конференции по результатам деятельности проекта Совета Европы "Борьба с насилием в отношении детей в Украине".

"Значительная часть таких преступлений остается латентной, что связано с личностью обидчика, беспомощностью детей из-за возраста и зависимости от взрослого, шантажом, а иногда и навязчивым чувством вины ребенка", — отметил Игорь Мустеца.

По его словам, львиная часть таких правонарушений совершается лицами из ближайшего окружения, которые должны защищать ребенка, а не обижать.

Напомним, ранее в Киеве был взят под стражу мужчина, который пять лет развращал и насиловал дочь сожительницы.

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