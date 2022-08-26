За госизмену задержали руководителя Института подготовки юридических кадров СБУ

Служба безопасности Украины задержала за государственную измену руководителя Института подготовки юридических кадров СБУ.

"СБУ продолжает очищение собственных рядов: в результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в государственной измене временному исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого", — говорится в сообщении прессслужбы СБУ.

В настоящее время подозреваемого взяли под стражу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.

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