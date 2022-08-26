Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За госизмену задержали руководителя Института подготовки юридических кадров СБУ

Дата публикации
Просмотры
1596
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За госизмену задержали руководителя Института подготовки юридических кадров СБУ

Фото: СБУ

Подозреваемого взяли под стражу.

Служба безопасности Украины задержала за государственную измену руководителя Института подготовки юридических кадров СБУ.

"СБУ продолжает очищение собственных рядов: в результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в государственной измене временному исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого", — говорится в сообщении прессслужбы СБУ.

В настоящее время подозреваемого взяли под стражу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация