За границу – в бельевом ящике дальнобойщика: на Одесчине разоблачили водителя и двоих уклонистов

В Одесской области разоблачили дальнобойщика, которого подозревают в незаконной перевозке людей через границу. В его машине скрылись два уклониста, которые планировали бежать в Молдову.

Об этом передает Госпогранслужба.

За свои услуги водитель просил аванс $100, а вот конечная стоимость поездки зависела уже от комфортности условий пересечения границы – если приходилось прятаться в спальном месте в кабине за водительским местом, то это стоило $3400. В ящике для белья "пассажирское" место для уклониста стоило на $700 дешевле.

Во время осмотра грузовика обоих нелегальных пассажиров разоблачили. Теперь им грозит административная ответственность, а водителю – уголовная.