За границу – в бельевом ящике дальнобойщика: на Одесчине разоблачили водителя и двоих уклонистов

Пограничники задержали очередных беглецов-уклонистов в Одесской области.
В Одесской области разоблачили дальнобойщика, которого подозревают в незаконной перевозке людей через границу. В его машине скрылись два уклониста, которые планировали бежать в Молдову.
Об этом передает Госпогранслужба.
За свои услуги водитель просил аванс $100, а вот конечная стоимость поездки зависела уже от комфортности условий пересечения границы – если приходилось прятаться в спальном месте в кабине за водительским местом, то это стоило $3400. В ящике для белья "пассажирское" место для уклониста стоило на $700 дешевле.
Во время осмотра грузовика обоих нелегальных пассажиров разоблачили. Теперь им грозит административная ответственность, а водителю – уголовная.
Ранее сообщалось, что вблизи границы с Молдовой военные ГПСУ спасли 22-летнего одессита, который застрял в камышах, не мог выбраться и чуть не умер.
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