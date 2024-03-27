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За границу – в бельевом ящике дальнобойщика: на Одесчине разоблачили водителя и двоих уклонистов

За границу – в бельевом ящике дальнобойщика: на Одесчине разоблачили водителя и двоих уклонистов

Несмотря на попытки хорошо скрыться, уклонистов все равно разоблачили

Пограничники задержали очередных беглецов-уклонистов в Одесской области.

В Одесской области разоблачили дальнобойщика, которого подозревают в незаконной перевозке людей через границу. В его машине скрылись два уклониста, которые планировали бежать в Молдову.

Об этом передает Госпогранслужба.

За свои услуги водитель просил аванс $100, а вот конечная стоимость поездки зависела уже от комфортности условий пересечения границы – если приходилось прятаться в спальном месте в кабине за водительским местом, то это стоило $3400. В ящике для белья "пассажирское" место для уклониста стоило на $700 дешевле.

Во время осмотра грузовика обоих нелегальных пассажиров разоблачили. Теперь им грозит административная ответственность, а водителю – уголовная.

В Одесской области двое уклонистов прятались в ящике для белья дальнобойщика, чтобы попасть в Молдову

В Одесской области двое уклонистов прятались в ящике для белья дальнобойщика, чтобы попасть в Молдову

Ранее сообщалось, что вблизи границы с Молдовой военные ГПСУ спасли 22-летнего одессита, который застрял в камышах, не мог выбраться и чуть не умер.

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