За границу за 8 тысяч долларов: во Львовской области разоблачили схему выезда мужчин из Украины (фото)

Во Львовской области разоблачили двух организаторов схемы переправки военнообязанных мужчин за границу.

За свои услуги делки брали 8 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

Организаторами незаконной переправки мужчин за границу оказались жители Львовской и Волынской областей.

По данным следствия, подозреваемые наладили схему незаконного пересечения границы мужчинам, подлежащим призыву на военную службу. За 8 тысяч долларов США они гарантировали военнообязанному, что переправят его через государственную границу Украины.

фото/Львовская областная прокуратура

"При пересечении государственной границы, а именно во время паспортного контрои, служащие пограничной службы не вносили соответствующие сведения в информационную базу о пересечении границы, что давало возможность последним беспрепятственно выехать за пределы страны", — сообщают в прокуратуре.

фото/Львовская областная прокуратура

Двум жителям Львовской и Волынской областей сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Подозреваемых взяли под стражу, а правоохранители пытаются установить других соучастников преступления.

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