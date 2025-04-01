- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2134
- Время на прочтение
- 1 мин
За границей мужчины 18-60 лет могут оформить паспорт без справки из военкомата
Украинцы за границей могут получить паспорт без медкомиссии и военной справки.
Правительство приняло изменения в проект автоматической проверки сведений о военных, включающих новые правила оформления паспортных документов.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
«Отныне мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу», — говорится в сообщении.
Если статус военного учета отсутствует в реестре, работники иностранных подразделений ГП «Документ» автоматически внесут данные и оформят военно-учетный документ в электронной форме.
Важно, что процесс проверки и внесения данных о военном учете будет производиться без прохождения медкомиссии, и документ будет готов в определенные сроки.
Напомним, ранее Кабинет министров ввел изменения в процедуру проверки военно-учетных документов для граждан, живущих за границей и планирующих получить паспорт. Паспортным службам поручили проверять их военно-учетные документы.