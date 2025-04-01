За границей мужчины 18-60 лет могут оформить паспорт без справки из военкомата

Паспорт Украины / © УНІАН

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Правительство приняло изменения в проект автоматической проверки сведений о военных, включающих новые правила оформления паспортных документов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«Отныне мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу», — говорится в сообщении.

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Если статус военного учета отсутствует в реестре, работники иностранных подразделений ГП «Документ» автоматически внесут данные и оформят военно-учетный документ в электронной форме.

Важно, что процесс проверки и внесения данных о военном учете будет производиться без прохождения медкомиссии, и документ будет готов в определенные сроки.

Напомним, ранее Кабинет министров ввел изменения в процедуру проверки военно-учетных документов для граждан, живущих за границей и планирующих получить паспорт. Паспортным службам поручили проверять их военно-учетные документы.