Зеленский наградил Меланию Трамп орденом — первые детали

Мелания Трамп помогла договориться о миссии в Олешках / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Ее отметили за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность.

Соответствующий указ №1079/2026 от 2 ноября был опубликован на официальном сайте главы государства.

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В частности, говорится об усилиях, направленных на спасение украинских детей и других граждан, которые пострадали в результате российской агрессии, были незаконно депортированы или принудительно перемещены с временно оккупированных территорий Украины.

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Отметим, что орден княгини Ольги — государственная награда Украины для чествования женщин за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, общественной, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье. Награда имеет три степени (I, II, III степени, где I степень является самой высокой).

Как Мелания Трамп помогла договориться о миссии в Олешках

Гуманитарная операция по эвакуации жителей оккупированных Олешков завершилась 31 октября. Украинцы вернулись на подконтрольную Украине территорию из-за границы на Черниговщине. Режим тишины, который был введен 27 октября, позволил разминировать дороги, доставить в город гуманитарную помощь и медицинское оборудование, а также эвакуировать гражданских. Владимир Зеленский поблагодарил США и первую леди Меланию Трамп за посредничество.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как Мелания Трамп помогла договориться о миссии в Олешках. По словам омбудсмана, ежедневное сотрудничество с командой Мелании Трамп началось по возвращении первой группы детей из России. Позже американская сторона попросила информацию об Олешках и предложила создать трехстороннюю группу для переговоров. Именно когда присоединилась Мелания Трамп, у нас начало выходить на какое-то понимание, как это может произойти.

5 ноября Мелания Трамп соберет представителей Украины и России в Белом доме. Она также выступит с речью, посвященной прекращению огня в Олешках и близлежащих районах Херсонской области.

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Стало известно, кто возглавит делегацию Украины на этой встрече. Это будет Давид Арахамия. В то же время в Кремле утверждают, что ничего не слышали о запланированной встрече представителей Украины и России в Белом доме при посредничестве первой леди США.

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