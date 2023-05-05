«За хмельницких спасателей!» – «Украинская команда» передала на передовую дроны с пожеланиями врагу от украинцев

Волонтеры «Украинской команды» передали на передовую еще одну партию боевых беспилотников с «взрывными посланиями» врагу от донативших на дроны украинцев.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

«Передали защитникам очередную партию дронов-камикадзе. Они поедут на одно из самых горячих направлений вместе с бойцами 204-го Отдельного батальона территориальной обороны города Киева. Каждая из этих «боевых птиц» понесет вместе со взрывчаткой ваши послания оккупантам. «Кремль, спишь?», «За детей Умани!», «За хмельницких спасателей!» и другие. Наш сбор продолжается. Присоединяйтесь! И не забывайте писать в комментариях свои пожелания врагу», – заявил руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

«Украинцы собрали, «Украинская команда» передала, а наша задача – доставить. И точно в цель», — подчеркнул представитель 204 батальона.

Бойцы батальона также прошли учения по управлению дронами, организованные «Украинской командой».

«Напомним, что «Украинская команда» не только поставляет в военные подразделения боевые дроны, но и учит бойцов руководить ими. Бойцы 204-го батальона также прошли теоретическую и практическую подготовку. И теперь знают, как использовать беспилотники с вашими взрывными посланиями максимально эффективно», – подчеркнули в волонтерском штабе.

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