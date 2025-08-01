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За июль ДТЭК вернул свет в доме более 650 тысяч семей после обстрелов
В течение июля энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что на Днепропетровщине за июль энергетики вернули свет в 345,7 тысячи домов, пострадавших из-за обстрелов.
В то же время Донетчина остается центром самых трудных боев. В прошлом месяце здесь удалось вернуть электричество в 306,2 тысячи домов.
Энергетики приступают к работам сразу после получения разрешения от военных и ГСЧС.
Напомним, в июне энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось возобновить электроснабжение в 443 тысячах домов, обесточивавшихся из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.