За июль ДТЭК вернул свет в доме более 650 тысяч семей после обстрелов

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что на Днепропетровщине за июль энергетики вернули свет в 345,7 тысячи домов, пострадавших из-за обстрелов.

В то же время Донетчина остается центром самых трудных боев. В прошлом месяце здесь удалось вернуть электричество в 306,2 тысячи домов.

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Энергетики приступают к работам сразу после получения разрешения от военных и ГСЧС.

Напомним, в июне энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось возобновить электроснабжение в 443 тысячах домов, обесточивавшихся из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.