За какие коммунальные долги жилье может быть автоматически выставлено на продажу: названы условия

За какие коммунальные долги жилье может быть автоматически выставлено на продажу: названы условия

ТСН.ua разобрался, что ждет украинцев, у которых будут большие долги за коммунальные платежи. Ответ – читайте в материале.

Депутаты могут применить достаточно жесткие наказания за накопление большого долга за коммунальные платежи для выполнения условий Международного валютного фонда.

Такое решение было принято в связи с тем, что в Украине ежегодно стремительно растут долги по коммуналке среди населения. На каждую семью приходится около 4 тысяч гривен долга.

Какая проблема с оплатой коммунальных платежей

Также читайте Поверка счетчиков воды и тепла – кто должен платить за поверку

По словам экспертки по вопросам отрасли ЖКХ, основательницы ОО "УПС Жизнь в моем городе" и главы ОО "Кирилловский Гай" Кристины Ненно, штрафы возрастут, но эти изменения больше коснутся инфляционной составляющей.

Украинцы привыкли не платить за услуги коммуналки, которые практически невозможно отрезать — отопление, горячая вода. В теплоснабжающих компаниях начали начислять таким должникам 3% на долг и прибавлять к нему инфляционную составляющую, имеющую вид пени.

Согласно законодательству поставщик услуг может начать начислять эту пеню в любой момент, если не получил в указанный срок средства. Начисление начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока оплаты коммунальных услуг.

При этом общий размер пени для уплаты не может быть выше общей суммы долга.

Когда будут обращаться в суд и автоматически выставлять жилье на продажу

Также читайте Запрет пластиковых пакетов в Украине: есть ли альтернатива

Если же потребитель продолжает не платить за предоставленные услуги, поставщик имеет право обратиться в суд и взыскать средства принудительно. Эта процедура в настоящее время упрощена. То есть истцу нужно только показать все необходимые документы, а суд будет проходить без присутствия самого должника. Должник получает только судебное решение посредством судебного приказа. И, как показывает практика, его достаточно сложно и почти невозможно обжаловать.

Если судебный приказ должник также игнорирует, его исполнением должны заниматься государственные или частные исполнители. А они, в свою очередь, могут наложить арест на счета должника или его жилье.

Однако, как отметила эксперт, выселять с земельного участка или жилья неплательщика смогут только в том случае, когда сумма долга составит выше 120 тыс. гривен. Тогда недвижимость автоматически будет выставлена ​​на продажу.

И даже в этом случае рано паниковать. Ведь если это жилье у должника едино, его не будут выставлять на продажу на погашение долга.